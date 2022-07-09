Війська рф вбили вже сотню українських спортсменів

Більше ніж за чотири місяці війни, яка триває в Україні, російські окупаційні війська вбили 100 наших спортсменів і тренерів, ще 22 зараз є у полоні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Так, сотня українських спортсменів і тренерів загинули або на полі бою, захищаючи державу, або під час обстрілів російських окупантів. Йдеться як про дорослих, так й про дітей.

Разом із тим станом на початок липня до лав ЗСУ зі зброєю стали понад 3000 спортсменів. Також відомо, що 22 осіб потрапили у полон росіян.

«Більше 3000 спортсменів зі зброєю захищають Україну і всю Європу. Ціною життя і здоров’я вони виборюють мирне майбутнє всього континенту… Всі вони зараз мали би бути у спортивних залах, тренуватися і тренувати, готуватися до змагань. Ніхто з них не хотів цієї війни, але ніхто не зумів залишитися осторонь», – наголосив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Українські спортсмени й тренери також активно волонтерять. На цьому фронті «воюють» понад 1100 представників спорту.

Нагадаємо, нещодавно у бою на Луганщині загинув 22-річний львівський футболіст Петро Гаврилів. У Маріуполі від російських снарядів загинула 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова. У битві за це місто на початку квітня загинув чемпіон України з кікбоксингу та чемпіон світу з тайського боксу Олексій Янін.

Також відомо, що наприкінці квітня під Харковом загинув ексфутболіст ФК «Львів» Артур Гриценко. У боротьбі проти окупантів свої життя віддали й срібний призер Invictus Games Дмитро Сидорук, 23-річний пауерліфтер Юрій Лучечко, віцечемпіон Європи з кульової стрільби Іван Бідняк.

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