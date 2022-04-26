ОСТАННІ НОВИНИ

Під Харковом загинув ексфутболіст ФК «Львів»

Наталя Дуляба

|

У бою з російськими окупантами біля Харкова загинув 44-річний Артур Гриценко, який свого часу виступав за футбольні клуби «Львів» і «Карпати-2». Про це йдеться на сторінці НОК Львівської області у Facebook.

Артур Гриценко служив у складі 95-ої окремої десантно-штурмової бригади. Трагічно загинув у боях біля Харкова 22 квітня.

Він також був відомим футболістом і на професійному рівні виступав за ФК «Львів», «Карпати-2», «Галичину-Карпати», «Газовик-Скалу» та інші команди. Випускник відділення футболу Львівської школи-інтернату спортивного профілю (тепер – Львівський фаховий коледж спорту).

«Він був захисником на футбольному полі і захисником на війні. Вічна і світла пам’ять українському Герою», – вказано у повідомленні.

Відомо, що Артур Гриценко довгий час жив у Франції, а після повномасштабного вторгнення росії приїхав в Україну і вирушив на фронт.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів