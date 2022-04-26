Під Харковом загинув ексфутболіст ФК «Львів»

У бою з російськими окупантами біля Харкова загинув 44-річний Артур Гриценко, який свого часу виступав за футбольні клуби «Львів» і «Карпати-2». Про це йдеться на сторінці НОК Львівської області у Facebook.

Артур Гриценко служив у складі 95-ої окремої десантно-штурмової бригади. Трагічно загинув у боях біля Харкова 22 квітня.

Він також був відомим футболістом і на професійному рівні виступав за ФК «Львів», «Карпати-2», «Галичину-Карпати», «Газовик-Скалу» та інші команди. Випускник відділення футболу Львівської школи-інтернату спортивного профілю (тепер – Львівський фаховий коледж спорту).

«Він був захисником на футбольному полі і захисником на війні. Вічна і світла пам’ять українському Герою», – вказано у повідомленні.

Відомо, що Артур Гриценко довгий час жив у Франції, а після повномасштабного вторгнення росії приїхав в Україну і вирушив на фронт.

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