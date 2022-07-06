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На війні загинув 22-річний львівський футболіст Петро Гаврилів

Ольга Денисяка

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В бою з російськими загарбниками загинув захисник зі Львівщини Петро Гаврилів. Про це йдеться у Facebook Львівської асоціації футболу.

Загиблому захисникові було всього 22 роки. Петро Гаврилів був вихованцем футбольного клубу «Львів» та виступав за обалсні команди Львівщини.

«На 22-му році в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця «Львова», екс-футболіста обласних команд, зокрема «Ниви-Кордії» (Жовтанці), «Динамо-Сокола» (Рясне-Руське) та «Камула» (Романів) Петра Гавриліва. Вічна і світла пам’ять Герою! Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого Воїна!», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що спортивний комітет України запустив сайт «Янголи спорту», де публікують інформацію про спортсменів, які загинули від рук російських загарбників: у боях з окупантами або внаслідок обстрілів.

Станом на травень на сайті були зібрані дані про 33 загиблих, з них троє – з Львівщини: Дмитро Сидорук, Іван Бідняк, Юрій Лучечко.

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