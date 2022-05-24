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У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу

Наталя Дуляба

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У боях із російськими окупантами за Маріуполь загинув чемпіон України з кікбоксингу та чемпіон світу з тайського боксу Олексій Янін. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

Олексій Янін, воюючи у складі полку «Азов», загинув у ніч на 7 квітня у боях за Маріуполь. Без чоловіка і батька залишились дружина та син.

Вічна пам’ять українському Герою!

Зазначимо, що Олексій Янін почав займатись боксом у 9 років. Він був чемпіоном України з кікбоксингу та чемпіоном світу з бойових мистецтв «муай-тай».

У 2014 році, коли росія окупувала Крим та розв’язала війну на Донбасі, Олексій добровільно вступив до лав Збройних Сил України, а після повернення зі строкової служби продовжив боронити Батьківщину в лавах загону «Азов».

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