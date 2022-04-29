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У Маріуполі загинула 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова

Андрій Котенський

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Черговою жертвою путінських військ стала перспективна спортсменка Донеччини Аліна Перегудова, яка загинула від російських снарядів у місті Маріуполь, повідомляє управління фізичної культури та спорту ДонОДА.

Вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю ім. Сергія Бубки, Аліна у свої 14 років входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України. Торік на національному чемпіонаті серед дівчат U17 вона виборола золоті нагороди і прагнула здобувати перемоги на змаганнях найвищого рівня й надалі…

Разом із Аліною російські солдати вбили в Маріуполі і її матір…

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