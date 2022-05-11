«Янголи спорту»: окупанти вбили трьох спортсменів з Львівщини

Спортивний комітет України запустив сайт «Янголи спорту», де публікують інформацію про спортсменів, які загинули від рук російських загарбників: у боях з окупантами або внаслідок обстрілів. Наразі на сайті зібрані дані про 33 загиблих, з них троє – з Львівщини: Дмитро Сидорук, Іван Бідняк, Юрій Лучечко.

Дмитро Сидорук

6 квітня 2022 року в боях за Україну загинув срібний призер Invictus Games, координатор руху Нескорених на Львівщині Дмитро Сидорук.

Дмитро Сидорук у 2014 році одним із перших пішов захищати Україну. Після важкого поранення під луганським аеропортом провів 10 діб у реанімації. За ці дні він витримав 12 складних операцій. Відновлювати сили вирішив у спорті — повернувся до стрільби з лука, якою займався в юності.

У 2016 році Дмитро довідався про Invictus Games — міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і чинних військових, які дістали поранення у районі бойових дій. Наступного року вирішив випробувати свої сили, потрапив до збірної і виборов срібну медаль у змаганнях зі стрільби з лука на міжнародних «Іграх Нескорених» у Канаді.

Коли команда повернулася додому, Дмитра обрали координатором Invictus Games у Львівській області. Усім ветеранам, які єднались навколо спорту, завжди старався максимально допомогти. Свої вміння й навички передавав на тренуваннях дітям, надзвичайно цінував командну роботу та ветеранське спортивне середовище.

Молодший сержант Збройних сил України, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади загинув в бою в Херсонській області.

Похоронили Героя на Марсовому полі поблизу Личаківського цвинтаря. У Сидорука залишилась дружина і син.

Юрій Лучечко

Юрій Лучечко загинув, захищаючи Маріуполь від російських загарбників.

Хлопець був родом з Львівщини, йому було 23 роки. З раннього віку юнак займався пауерліфтингом, був призером численних змагань, а потім змінив штангу на автомат та до останнього захищав рідну землю.

У Юрія Лучечка залишилися батьки та сестра.

Іван Бідняк

У боях із російськими окупантами на Херсонщині загинув майстер спорту міжнародного класу, віцечемпіон Європи з кульової стрільби 36-річний Іван Бідняк.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Бідняк перебував у Європі, але повернувся в Україну після чого вступив у лави Збройних сил України. Увесь цей час він перебував в українській армії.

Близький друг спротсмена розповів, що він загинув 20 квітня. Тоді Іван перебував на Херсонщині, виконуючи бойове завдання.

На початку 2000-х уродженець Марганця закінчив Львівське училище фізичної культури та багато років входив до складу збірної України. У 2010 році Іван разом із Сергієм Кудрею та майбутнім призером Олімпійських ігор Олегом Омельчуком завоював на чемпіонаті Європи «срібло» командного турніру у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Через два роки Бідняк на чемпіонаті світу посів у цій дисципліні сьоме місце та завоював для України першу ліцензію на Олімпіаду-2012. А у 2013-му спортсмен став дворазовим віцечемпіоном Європи, а ще володарем бронзової нагороди у командному турнірі.

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