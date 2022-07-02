У Генштабі показали роботу Bayraktar

ЗСУ за допомого Bayraktar знищили все, що залишили окупанти на Зміїному. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Так, українські військові за допомогою ударного безпілотника Bayraktar TB2 вдарили по цілях на острові Зміїний. ЗСУ знищили паливозаправник, автотранспорт, склад і реактивну систему «Торнадо-Г», які російські окупанти залишили, коли тікали.

«Окупанти вчора спробували розбомбити свої позиції за допомогою авіаударів, але традиційно не впоралися з поставленим завданням. Тому ми вирішили допомогти їм остаточно евакуюватися з острова», – написав Залужний.

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