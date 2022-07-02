У Генштабі показали роботу Bayraktar

ЗСУ за допомого Bayraktar знищили все, що залишили окупанти на Зміїному. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Так, українські військові за допомогою ударного безпілотника Bayraktar TB2 вдарили по цілях на острові Зміїний. ЗСУ знищили паливозаправник, автотранспорт, склад і реактивну систему «Торнадо-Г», які російські окупанти залишили, коли тікали.
«Окупанти вчора спробували розбомбити свої позиції за допомогою авіаударів, але традиційно не впоралися з поставленим завданням. Тому ми вирішили допомогти їм остаточно евакуюватися з острова», – написав Залужний.
Нагадаємо, на острові Зміїному російські окупанти втратили техніки на загальну суму в 915 мільйонів доларів. Найдорожчою втратою став крейсер «Москва».
Раніше Львівський портал повідомляв, що після ударів ЗСУ по Зміїному росіяни евакуювали залишки гарнізону.
Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російських окупанти зі Зміїного вдалося вибити завдяки українським гаубицям «Богдана».
Згодом російські окупанти двічі завдали авіаудару фосфорними бомбами по острову Зміїний, який звільнили українські військові.
Додамо, що раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що острів Зміїний має стратегічне значення.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк