«Богдана» в дії, або чому насправді рашисти втекли зі Зміїного

Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами головнокомандувача, рашистів зі Зміїного вдалося вибити завдяки українським гаубицям «Богдана».

«Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження – повідомив Валерій Залужний.

Натомість рашисти на своїх каналах повідомили, що покинули острів Зміїний не під тиском української артилерії, а як жест доброї волі…

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2С22 «Богдана» – українська колісна самохідна гаубиця, із стволом калібру 155 мм. «Богдана» стала першою українською САУ, що розроблена під «натівський» калібр 155 мм.

Гаубиця «Богдана» встановлена на шасі КрАЗу. За 1 хвилину вона здатна випустити до шести снарядів. Для її обслуговування потрібно 5 військових. Максимальна дальність ураження цілі становить 60 км.

Раніше Львівський портал повідомляв, що після ударів ЗСУ по Зміїному росіяни евакуювали залишки гарнізону.

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