Після ударів ЗСУ по Зміїному росіяни евакуювали залишки гарнізону

Вночі 30 червня українські захисники вчергове вдарили по острову Зміїному. Після цього російські окупанти евакуювали залишки гарнізону та, ймовірно, залишили острів. Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Південь».

Так, протягом ночі українські захисники проводили черговий етап військової операції на острові Зміїному – ракетні та артилерійські підрозділи нанесли вогневі удари. Внаслідок чого противник «поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишив острів».

За даними командування, наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються.

Яка ситуація на Зміїному?

Зараз російські окупанти намагаються нарощувати власні сили на острові Зміїний. Так вони планують заблокувати морські комунікації України з іншими країнами.

Військові росії встановлюють ракетно-гарматні комплекси, реактивні системи залпового вогню та станції радіоелектронної боротьби. За даними командування, окупанти таким чином хочуть захистити свої кораблі від ЗСУ та застосувати озброєння у районах узбережжя Одещини.

Напередодні українські військові в акваторії Чорного моря уразили ворожий буксир, що віз на острів Зміїний російських військових та боєприпаси.

Згодом Збройні сили України вчергове завдали удару по острову Зміїний. Захисники нанесли 10 влучних ударів та уразили зенітно ракетний комплекс росіян.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що острів Зміїний має стратегічне значення, тому за нього боротимуться стільки, скільки це буде потрібно.