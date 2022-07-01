Окупанти вдарили фосфорними бомбами по Зміїному

Російські окупанти двічі завдали авіаудару фосфорними бомбами по острову Зміїний, який нещодавно звільнили українські військові. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.
Так, в п’ятницю, 1 липня, о 18:00 год. російські літаки Су-30 двічі завдали по острову Зміїний з аеродрому Бельбек, що у тимчасово окупованому Севастополі.
«Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують “жест доброї волі”. Усім, хто говорить про домовленості з росією, варто знати ці факти. Єдине, в чому противник послідовний – це незмінна “влучність” завдання ударів», – написав Залужний.
Нагадаємо, що після ударів ЗСУ по Зміїному росіяни евакуювали залишки гарнізону.
За словами головнокомандувача, рашистів зі Зміїного вдалося вибити завдяки українським гаубицям «Богдана».
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Анастасія Диняк