Втрати Росії на Зміїному становлять 915 мільйонів доларів

На острові Зміїному російські окупанти втратили техніки на загальну суму в 915 мільйонів доларів. Найдорожчою втратою став крейсер «Москва». Про це пише Forbes Україна.

Так, видання підрахувало втрати ворога з повідомлень Генштабу ЗСУ, експортних контрактів та інших джерел. Найдорожчою втратою агресора став ракетний крейсер «Москва». Його вартість становить 750 мільйонів доларів.

Окрім того, українські військові знищили щонайменше вісім зенітних комплексів типів «Тор», «Панцир» і «Стріла» та чотири плавзасоби різних класів. Загальна вартість усього сягає 150 мільйонів доларів.

Також Росія втратила поблизу Зміїного рятувальне буксирне судно «Василий Бех». За даними журналістів Forbes, це судно було одним з найновіших в арсеналі ворога, його спустили на воду у 2016 році. Разом з судном знищили й зенітно-ракетний комплекс «Тор», який був на борту.

Під час звільнення острову ЗСУ ліквідували три зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир С1». За попередніми підрахунками, Росія втратила на Зміїному та поблизу нього техніки щонайменше на 915 мільйонів доларів. У виданні наголосили, що втрати можуть бути більшими, адже враховувалися лише відомі й підтверджені факти.

Раніше Львівський портал повідомляв, що після ударів ЗСУ по Зміїному росіяни евакуювали залишки гарнізону.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російських окупанти зі Зміїного вдалося вибити завдяки українським гаубицям «Богдана».

Додамо, що раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що острів Зміїний має стратегічне значення.