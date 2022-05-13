Україна боротиметься за острів Зміїний – начальник розвідки

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що острів Зміїний має стратегічне значення, тому за нього боротимуться стільки, скільки це буде потрібно. Про це повідомили у пресслужбі управління.

Так, Зміїний дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України, тому він є стратегічно важливим як для України, так і для окупантів. Окрім того, ворог може скористатися контролем острову для висадки тактичного морського десанту.

За словами Буданова, Зміїний – єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.

«Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо деокуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території «ПМР», з якої вони можуть атакувати західну частину України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал раніше, російські окупанти намагаються нарощувати власні сили на острові Зміїний. Так вони планують заблокувати морські комунікації України з іншими країнами.