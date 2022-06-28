У Львові судитимуть експрацівника КГБ за корегування вогню

Мешканця Львова підозрюють в тому, що він допомагав окупантам у нанесенні ракетних ударів по території Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, уродженець Львова, будучи колишнім працівником КГБ СССР, протягом березня 2022 року надавав допомогу державі-агресору та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України.

Так, чоловік за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представниками рф про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області для нанесення ракетних ударів.

Львів’янину повідомили про підозру у держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує позбавленням волі на терімн від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі суд взяв підозрюваного від варту без права внесення застави.

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