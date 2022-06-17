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Данія підтвердила підтримку статусу кандидата для України, – Кулеба

Андрій Котенський

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що глава МЗС Данії Єппе Кофод особисто запевнив його у підтримці надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Про це Кулеба розповів у Twitter після телефонної розмови з міністром, пише Європейська правда.

«Я розмовляв із Єппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Вдячний Єппе за підтримку», – зазначив Кулеба.

Глава МЗС повідомив данському колезі, що це рішення «надихає кожного українця, зокрема тих, хто зараз на передовій».

17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Також у висновку Єврокомісії перелічені сім вимог до України, зокрема, у сфері верховенства права та антикорупції.

Нещодавно надання кандидатського статусу Україні вже підтримав Європарламент.

Згодом у своєму Twitter‘i Урсула фон дер Ляєн так прокоментувала рішення Єврокомісії: «Українці готові помирати за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією».

Як повідомляв Львівський портал, Україна неодноразово заявляла, що розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС у червні, а спроби запропонувати замість цього інші формати ображають українців.

Напередодні президент Володимир Зеленський підкреслив, що надання Україні кандидатського статусу може історично посилити свободу в Європі і стати одним з ключових європейських рішень першої третини XXI століття. При цьому він зауважив: українці розуміють, що до Євросоюзу їх ще чекає великий шлях, а не один крок.

Додамо, що згідно з останніми соцопитуваннями, вступ України до ЄС підтримують рекордні 91% українців. Відомо, що більшість громадян Євросоюзу також бачать Україну його членом.

Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

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