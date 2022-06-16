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Зеленський розповів, про що говорив із Шольцом, Макроном, Драгі і Йоганнісом

Наталя Дуляба

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У четвер, 16 червня, до Києва з офіційним візитом приїхали лідери Німеччини, Франції, Італії та Румунії Олаф Шольц, Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Клаус Йоганніс. Вони побували в деокупованому Ірпені та завітали у Маріїнський палац на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Львівський портал.

По завершенню зустрічі Володимир Зеленський у заяві журналістам відзначив, що візит Шольца, Макрона, Драгі та Йоганніса увійде в історію Європи, адже він свідчить про безпрецедентну європейську єдність та об’єднання у підтримці України у боротьбі з російськими окупантами.

«Цей візит чотирьох лідерів до Києва і наші переговори довели ще раз, що наша головна сила і найбільш ефективна зброя – це обʼєднання. Обʼєднання, від якого залежить все інше. Коли ви (звернення до згаданих політиків, – ред.) вже прибували на вокзал у Києві, прозвучала сирена повітряної тривоги у більшості областей нашої країни. І це доводить, що росія не обирає, кому і коли погрожувати, не обирає, кому в Європі дарувати безпеку. Російська агресія проти України – це агресія проти всієї обʼєднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки обʼєднаною має бути і наша відповідь», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що хоч Україна зараз стоїть на передовій боротьби з російською агресією, вона на цьому шляху не сама, що підтвердила зустріч політиків у Маріїнському палаці. За словами Зеленського, вони говорили про:

  • посилення оборони України, відповідні кроки були погоджені на зустрічі;
  • координацію економічної підтримки України та післявоєнну відбудову;
  • спільну протидію продовольчій кризі, яку спровокував кремль;
  • сьомий пакет санкцій ЄС проти росії;
  • майбутнє Європи і європейську інтеграцію України.

Президент розповів гостям про складну ситуацію на фронті, подякував за надану підтримку, втім наголосив, що Україна очікує на нові поставки важкого озброєння, зокрема сучасної реактивної артилерії і систем протиракетної оборони.

«Кожна партія такого постачання – це врятовані життя людей. І кожен день затримки або відкладених рішень – це можливість російських військових вбивати українців і руйнувати наші міста. Існує пряма залежність: чим більше потужної зброї ми отримуємо, тим швидше можемо звільняти наших людей, нашу землю. Український народ, абсолютна його більшість, чекає на звільнення всієї нашої території», – наголосив Володимир Зеленський.

Окремо глава держави зупинився на питанні надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу, адже вже 17 червня Європейська комісія має надати свій висновок з цього приводу. А він своєю чергою стане основою для ухвалення політичного рішення на саміті лідерів ЄС 23-24 червня.

Володимир Зеленський підкреслив, що надання Україні кандидатського статусу може історично посилити свободу в Європі і стати одним з ключових європейських рішень першої третини XXI століття. При цьому він зауважив: українці розуміють, що до Євросоюзу їх ще чекає великий шлях, а не один крок.

«Але у цього шляху має бути початок. І ми готові працювати так, щоб наша держава трансформувалась у повноправного члена Європейського Союзу. І українці вже заслужили право встати на цей шлях і отримати статус кандидата», – резюмував глава держави.

Нагадаємо, під час свого візиту до Києва лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії виступили за те, аби негайно надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

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Фото: Офіс президента

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