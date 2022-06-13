Шольц, Макрон і Драгі приїдуть до Києва 16 червня, – ЗМІ

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон приїдуть із візитом до Києва 16 червня, тобто за день до висновку Єврокомісії про надання Україні статусу кандидата у члени до ЄС. Про це пише Європейська правда з посиланням на італійське видання La Stampa.

Видання відзначає, що лідери приїдуть усі разом, щоб засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн президенту України Володимиру Зеленському.

Візит відбудеться за день до того, як Європейська комісія надасть висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Цей висновок стане основою для ухвалення політичного рішення на саміті лідерів ЄС 23-24 червня.

Як повідомляв Львівський портал, 11 червня до Києва на переговори щодо заявки України на вступ до ЄС приїжджала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Після розмови з Володимиром Зеленським вона заявила, що ці перемовини дозволять фіналізувати оцінку заявки України.

Раніше ЗМІ, посилаючись на власні джерела, писали, що мета візиту фон дер Ляєн –пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

Тим часом Україна заявила, що розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС у червні, а спроби запропонувати замість цього інші формати ображають українців.

Надання кандидатського статусу Україні вже підтримав Європарламент.

Додамо, що згідно з останніми соцопитуваннями, вступ України до ЄС підтримують рекордні 91% українців. Відомо, що більшість громадян Євросоюзу також бачать Україну її членом.

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