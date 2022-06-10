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Рада розгляне законопроєкт про ширше використання канабісу в Україні

Андрій Котенський

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У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №7457 щодо ширшого використання канабісу у медичних, наукових та промислових цілях.

«Проект Закону про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни – йдеться у повідомленні», – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, що врегульовує використання в Україні рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових та наукових цілях. В Україні легалізували медичний канабіс, але не весь.

про легалізацію медичного канабісу в Україні активно заговорили ще у 2019 році. «За» виступила й тодішня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун та її наступниця Зоряна Скалецька.

Також Міністерство охорони здоров’я закликало нардепів ухвалити відповідний закон, щоб пацієнти отримали доступ до медичного канабісу.

Однак, в липні Верховна Рада провалила голосування законопроєкту №5596, що надає доступ хворим до медичного канабісу в Україні та регулює його обіг. Законопроєкт не повернули на повторне перше читання і відправили на доопрацювання.

Відомо, що в Україні 2 мільйони людей потребують препаратів, виготовлених на основі мединого канабісу.

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