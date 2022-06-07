Кабмін підтримав легалізацію медичного канабісу

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, що врегульовує використання в Україні рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових та наукових цілях. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Так, Кабмін підтримав законопроект під назвою «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни». Тепер вказаний законопроєкт має ухвалити Верховна Рада.

За словами Ляшка, МОЗ підготувало законодавче підгрунття для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

«Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати», – заявив Ляшко.

Ляшко наголосив, що комунікаційні кампанії проти виробництва препаратів канабісу «свідомо ототожнюють ліки на його основі та канабіс, що перебуває в незаконному обігу, з метою нівелювати цінність його як лікарського засобу та дискредитувати саму ідею його використання в медичних цілях».

Міністр стверджує, що насправді ж препарати канабісу не є «конкурентами» наркотичним засобам, і заходи регулювання їх обігу зовсім різні. «Медичний» канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.

Разом з тим, МОЗ все одно пропонує встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання у суспільстві і готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське!

Крім того, міністр нагадав для чого використовують препарати на основі канабісу:

для зменшення больових відчуттів,

спазмів та судом м’язів,

лікування анорексії,

ПТСР та тривожних розладів,

окремих типів епілепсії,

глаукоми,

псоріазу,

паркінсонізму,

розсіяного склерозу.

важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ.

Як повідомляв Львівський портал, про легалізацію медичного канабісу в Україні активно заговорили ще у 2019 році. «За» виступила й тодішня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун та її наступниця Зоряна Скалецька.

Також Міністерство охорони здоров’я закликало нардепів ухвалити відповідний закон, щоб пацієнти отримали доступ до медичного канабісу.

Однак, в липні Верховна Рада провалила голосування законопроєкту №5596, що надає доступ хворим до медичного канабісу в Україні та регулює його обіг. Законопроєкт не повернули на повторне перше читання і відправили на доопрацювання.

Відомо, що в Україні 2 мільйони людей потребують препаратів, виготовлених на основі мединого канабісу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.