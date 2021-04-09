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В Україні легалізували медичний канабіс, але не весь

Наталя Дуляба

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Кабінет Міністрів України прийняв постанову, згідно з якою деякі препарати на основі канабісу тепер не входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Про це пише УП.

В опублікованому документі вказано, що до такої речовини ізольованового канабідіолу (ізоляту канабідіолу) заходи державного контролю не встановлюються.

«Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва,  виготовлення таких лікарських засобів», – йдеться у постанові.

Нагадаємо, що торік нардепи публічно оголосили, що закон щодо легалізації медичного канабісу Україні не потрібен. Для цього достатньо постанови Кабміну, яка переносить коноплю зі списку заборонених речовин в список контрольованих.

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Наразі в постанові зазначено два препарати на основі канабісу:

  • «Набілон» – застосовується для лікування побічних ефектів хіміотерапії раку (нудоти і блювоти);
  • «Набіксімолс» – для зняття спазмів м’язів при розсіяному склерозі.

Водночас видання пише, що препарати, включені до цього переліку, коштують дуже дорого – 2055 та 640 доларів відповідно. Крім того, в своїй основі вони містять лише хімічну копію канабісу.

При цьому до короткого списку не увійшов препарат  «Епідіолекс» – це ліки від фармрезістентної епілепсії. Їх потребують 18 тисяч дітей в Україні.

Нагадаємо, що медичний канабіс – це лікарський засіб, який має знеболювальний, релаксуючий та протисудомний ефекти. Такі пігулки, суспензії, спреї або суцвіття застосовуються лише за призначенням лікаря.

В Україні 2 мільйони людей потребують препаратів, виготовлених на основі мединого канабісу.

Як писав Львівський портал, про легалізацію медичного канабісу в Україні активно заговорили ще у 2019 році. «За» виступила й тодішня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун та її наступниця Зоряна Скалецька.

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