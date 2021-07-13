Нардепи провалили легалізацію медичного канабісу в Україні

Верховна Рада провалила голосування законопроєкту №5596, що надає доступ хворим до медичного канабісу в Україні та регулює його обіг. Про це пише УП.

«За» під час засідання 13 липня проголосували 184 народні депутати, «проти» – 33. Ще 61 нардеп утримався.

Законопроєкт не повернули на повторне перше читання і відправили на доопрацювання.

Саме завдяки згаданому закону пацієнти могли б придбати в Україні необхідні ліки, що допоможуть вгамувати біль, але тільки за електронним рецептом від лікаря.

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Ліки на основі канабісу б мали б бути у вигляді піґулок, олій, спреїв і навіть пластирів. Вони не викликають звикання у пацієнтів.

Законопроєкт №5596 повинен був дозволити:

тяжкохворим можливість лікуватися медичним канабісом в Україні легально;

українському бізнесу вирощувати рослини канабісу та виробляти з них ліки в Україні;

українським науковцям досліджувати ці препарати.

Після ухвалення законопроєкту мав стартувати електронний реєстр усіх препаратів на основі канабісу. Також повинно було здійснюватися ліцензування будь-якої діяльності, пов’язаної з обігом медичного канабісу.

Зауважимо, що медичний канабіс дозволений у понад 60 країнах світу. Втім в Україні він досі заборонений. Пацієнти або не можуть його купити, або змушені купувати нелегально.

Як писав Львівський портал, про легалізацію медичного канабісу в Україні активно заговорили ще у 2019 році. «За» виступила й тодішня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун та її наступниця Зоряна Скалецька.

Також нещодавно Міністерство охорони здоров’я закликало нардепів ухвалити відповідний закон, щоб пацієнти отримали доступ до медичного канабісу.

Відомо, що в Україні 2 мільйони людей потребують препаратів, виготовлених на основі мединого канабісу.

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