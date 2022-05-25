Гаубиці Caesar вже на передовій, – Залужний

Самохідні артилерійські установки нового покоління Caesar вже на озброєнні підрозділів ЗСУ на передовій. Українським військовим вдалося освоїти їх всього лише за кілька годин. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.

Оскільки САУ Caesar вже на передовій, то Валерій Залужний розповів про те, як українські військові працюють з ними і який вже помітно ефект у підрозділах.

«Caesar забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом вогонь – маневр – вогонь. Наші артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години. Щиро вдячний партнерам за надану допомогу! Вона слугує наближенню нашої перемоги», – відзначив головнокомандувач ЗСУ.

Зазначимо, що Caesar – це французька самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях. Вона уражає противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Як пояснив Валерій Залужний, саме на такій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Відтак їхнє знищення знижує наступальний потенціал ворога.

САУ Caesar обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. За хвилину здійснює 5 високоточних пострілів. До установки можна використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовують у країнах НАТО.

Про те, що Франція планує передати Україні САУ Caesar, стало відомо наприкінці квітня.

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Фото: Philip Dotsenko