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Через окупантів у Чорному морі масово гинуть дельфіни, – еколог

Наталя Дуляба

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За приблизними підрахунками через дії російських військових у Чорному морі загинули вже десятки тисяч дельфінів. Про це повідомив одеський еколог, працівник Нацпарку «Тузлівські лимани» Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook.

«Аналіз даних, зібраних нами за три місяці війни на узбережжі нашого нацпарку, за матеріалами свіжих публікацій з України, Туреччини, Болгарії, Румунії, а також зважаючи на особисті повідомлення моїх закордонних друзів і колег, ми припускаємо, що через жорстоку і божевільну війну рашистів в Чорному морі дотепер вже загинуло декілька тисяч дельфінів», – написав він.

За словами еколога, поранених і загиблих дельфінів стали масово помічати кілька тижнів тому, адже їх течією з Чорного моря заносить на узбережжя Болгарії, Румунії, Туреччини. Тварини мали опіки вибухів бомб чи мін, тому вже не могли зорієнтуватися і шукати собі їжу.

Як відомо, російські війська заблокували судноплавство в Чорному морі та замінували частину його акваторії. Вони постійно стріляють потужними снарядами з надводних і підводних човнів, використовують військові гідролокатори, що негативно впливає на тварин.

Ось як пояснює Іван Русєв те, що в таких умова відбувається з дельфінами:

«Дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів російських суден, а це виводить з ладу їхній орган слуху. Вони перестають добре сприймати ехосигнали. Внаслідок випробування низькочастотних сонарів судна рашистів можуть використовувати звуки на рівні 200 децибелів і навіть вище, що випускаються спеціальним передавачем на судні. Втративши орієнтацію, «засліплені» тварини втрачають акустичний контроль над середовищем. Вони в паніці можуть викидатися на берег і гинути. У звичайних умовах дельфіни за допомогою ехосигналів можуть визначити, що знаходиться попереду, – берег, скеля або риба. А при втраті слуху вони можуть цього не помітити. Таким чином дії військово-морського флоту варварів із застосуванням гідролокаторів зараз впливають на дельфінів і призводять їх до стресу або до загибелі».

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