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Литва хоче відокремитися від московського патріархату

Ольга Денисяка

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Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте підтримала частину православних, які хочуть відокремитися від московського патріархату, та написала листа Всесвітньому патріарху про відновлення діяльності Вселенського патріархату в Литві. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Delfi.

«Ми звертаємо увагу на те, що рішення про відновлення приходу Константинопольського Патріархату в Литві може прийняти тільки Вселенський Константинопольський патріархат – це справа Церкви і вірян. Уряд Литви братиме участь у цьому процесі тою мірою, яка необхідна для забезпечення свободи релігії, совісті та віросповідання, закріпленої у статті 26 Конституції, для всіх мешканців Литви», – повідомила про текст листа прессекретар прем’єр-міністра.

Повідомляється, що частина литовських православних священнослужителів просять Вселенського Патріарха дозволити православним у Литві відновити канонічне підпорядкування Константинопольському патріархату. Нині вони підпорядковуються московському патріархату, а його Патріарх Кирило відкрито підтримує війну росії в Україні.

18 травня посол Литви в Туреччині Річардас Дегутіс відвідав Вселенський патріархат та вручив листа прем’єр-міністра патріарху Варфоломію.

Ззначимо, православна церква є однією з дев’яти традиційних релігійних громад у Литві. Вона належить до московського патріархату. На чолі громади стоїть митрополит Віленський та Литовський Інокентій. 17 березня він випустив звернення, в якому рішуче засудив війну в Україні. Проте через місяць Інокентій усунув з посади священників, які відкрито засудили війну росії проти України, а пізніше він звинуватив їх у розколі з метою «переходу до юрисдикції Константинопольського патріархату».

Як писав Львівський портал, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну священники УПЦ МП виступили з ініціативою виходу із московського патріархату через те, що глава Російської православної церкви Кіріл потурає путіну і війні. Таку позицію духовенства підтримав Митрополит Епіфаній і закликав переходити до Православної церкви України.

Наприкінці березня глава ПЦУ Митрополит Епіфаній заявив, що до Православної церкви України вже перейшли понад 50 громад московського патріархату, ще близько сотні наразі перебувають у процесі приєднання.

Вже дві громади УПЦ МП у Львові та Червонограді вирішили перейти до Православної церкви України. Нещодавно до них долучились ще дві громадм московського патріархату на Львівщині.

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