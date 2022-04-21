Як зраднику медведчуку вдалося втекти з-під варти?

Віктор Медведчук утік із-під домашнього арешту в Києві 23 лютого, а 24 березня його пасинок – син Оксани Марченко Богдан – найняв поліцію охорони в будинок на у Києві, з якого кум Володимира Путіна втік напередодні війни.

Завдяки затриманим охоронцям медведчука і їхнім свідченням пазл почав складатися. Про поліцію охорони, фсб росії, путіна та інших організаторів втечі – у випуску BIHUS info.

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