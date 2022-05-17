ОСТАННІ НОВИНИ

З «Азовсталі» евакуювали понад 250 військових

Анастасія Диняк

|

З території «Азовсталі» у тимчасово окупованому Маріуполі вивезли понад пів сотні важкопоранених українських військових. Наразі вони в лікарні. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, 53 важкопоранених бійців евакуювали до лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині. Там українцям нададуть всю необхідну медичну допомогу.

Окрім того, ще 211 захисників гуманітарним коридором вивезли в селище Оленівка, що на Донеччині.

Наразі обидва населені пункти є тимчасово окупованими росіянами. Найближчим часом евакуйованих військових повернуть на підконтрольну Україні територію за процедурою обміну.

«Стосовно захисників, які досі залишаються на території «Азовсталі», зусиллями нашої держави проводяться усі необхідні заходи з порятунку. На жаль, на сьогодні, Україна не може деблокувати «Азовсталь» військовим шляхом», – додали в управлінні.

Нагадаємо, окупанти в Маріуполі не погоджуються на евакуацію поранених українських військових із «Азовсталі» за процедурою «екстракшн», тому Україна нещодавно запропонувала новий варіант.

Він полягає у тому, що росіяни дають вивезти важкопоранених бійців з «Азовсталі» гуманітарним коридором, натомість Україна віддає полонених вояк ворога за стандартними правилами обміну військовополонених.

Раніше Ірина Верещук наголосила, що перемовини ідуть складно. Останнім часом українська сторона вела перемовини про евакуацію 60 людей з «Азовсталі».

Додамо, що у бункерах «Азовсталі» залишаються українські військові, які продовжують воювати проти росіян. Чимало військових є поранені, а ліків для них просто немає. Днями полк «Азов» показав фотографії поранених бійців і вкотре закликав ООН та Червоний Хрест врятувати військових, які не є боєздатними і потребують термінової евакуації.

Також, як повідомляв Львівський портал раніше, наприкінці свого виступу на конкурсі Євробачення-2022  лідер Kalush Orchestra Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та «Азовсталь».

Після перемоги України на Євробаченні росіяни писали на авіабомбах, які скидали на «Азовсталь», заклик гурту Kalush Orchestra: «Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів