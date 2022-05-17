З «Азовсталі» евакуювали понад 250 військових

З території «Азовсталі» у тимчасово окупованому Маріуполі вивезли понад пів сотні важкопоранених українських військових. Наразі вони в лікарні. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, 53 важкопоранених бійців евакуювали до лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині. Там українцям нададуть всю необхідну медичну допомогу.

Окрім того, ще 211 захисників гуманітарним коридором вивезли в селище Оленівка, що на Донеччині.

Наразі обидва населені пункти є тимчасово окупованими росіянами. Найближчим часом евакуйованих військових повернуть на підконтрольну Україні територію за процедурою обміну.

«Стосовно захисників, які досі залишаються на території «Азовсталі», зусиллями нашої держави проводяться усі необхідні заходи з порятунку. На жаль, на сьогодні, Україна не може деблокувати «Азовсталь» військовим шляхом», – додали в управлінні.

Нагадаємо, окупанти в Маріуполі не погоджуються на евакуацію поранених українських військових із «Азовсталі» за процедурою «екстракшн», тому Україна нещодавно запропонувала новий варіант.

Він полягає у тому, що росіяни дають вивезти важкопоранених бійців з «Азовсталі» гуманітарним коридором, натомість Україна віддає полонених вояк ворога за стандартними правилами обміну військовополонених.

Раніше Ірина Верещук наголосила, що перемовини ідуть складно. Останнім часом українська сторона вела перемовини про евакуацію 60 людей з «Азовсталі».

Додамо, що у бункерах «Азовсталі» залишаються українські військові, які продовжують воювати проти росіян. Чимало військових є поранені, а ліків для них просто немає. Днями полк «Азов» показав фотографії поранених бійців і вкотре закликав ООН та Червоний Хрест врятувати військових, які не є боєздатними і потребують термінової евакуації.

Також, як повідомляв Львівський портал раніше, наприкінці свого виступу на конкурсі Євробачення-2022 лідер Kalush Orchestra Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та «Азовсталь».

Після перемоги України на Євробаченні росіяни писали на авіабомбах, які скидали на «Азовсталь», заклик гурту Kalush Orchestra: «Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!».