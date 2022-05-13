Важкі перемовини щодо евакуації з «Азовсталі» тривають, – Верещук

Переговори щодо обміну українських військових з «Азовсталі» у Маріуполі йдуть важко і їхній результат може задовільнити не всіх. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

У бункерах заводу «Азовсталь» зараз перебувають бійці «Азову», військові ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона. Ірина Верещук відзначила, що поділяє тривогу і хвилювання їхніх рідних та всіх українців загалом за захисників цієї фортеці, проте перемовини з росіянами щодо обміну йдуть важко.

При цьому міністерка відзначила, що реалії війни є суворими, і результат цих переговорів може сподобатися не всім в Україні.

«Поділяю тривогу та хвилювання близьких за долю захисників фортеці. Війна – це кров і сльози. На війні чудес не буває. Є суворі реалії. Тому працює тільки тверезий та прагматичний підхід. Нам не варто перебільшувати вплив світових лідерів. Бо якби цей вплив був належним, не було б війни. Є наказ президента зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути наших звідти. Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими. Дасть Бог, усіх врятуємо», – написала Ірина Верещук.

Нагадаємо, окупанти в Маріуполі не погоджуються на евакуацію поранених українських військових із «Азовсталі» за процедурою «екстракшн», тому Україна нещодавно запропонувала новий варіант.

Він полягає у тому, що росіяни дають вивезти важкопоранених бійців з «Азовсталі» гуманітарним коридором, натомість Україна віддає полонених вояк рф за стандартними правилами обміну військовополонених.

Наразі тривають переговори щодо обміну 38 лежачих українських військовослужбовців, які знаходяться на території «Азовсталі». Після цього Україна буде домовлятися про обмін решти бійців.

Додамо, що у бункерах «Азовсталі» залишаються українські військові, які продовжують воювати проти росіян. Чимало військових є поранені, а ліків для них просто немає. Днями полк «Азов» показав фотографії поранених бійців і вкотре закликав ООН та Червоний Хрест врятувати військових, які не є боєздатними і потребують термінової евакуації.

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