«Kalush, як ви і просили»: росіяни пишуть послання на бомбах, які скидають на «Азовсталь»

Після перемоги України на Євробаченні росіяни пишуть на авіабомбах, які скидають на «Азовсталь», заклик гурту Kalush Orchestra на підтримку українців у Маріуполі: «Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!». Фотографії бомб оприлюднив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Ось реакція російських віськових на нашу перемогу на Євробаченні-2022. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії», – прокоментував опубліковані фото Петро Андрющенко.

На бомбах є написи «Kalush, как вы и просили. На Азовсталь», «Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!» та інші аналогічні.

Нагадаємо, наприкінці свого виступу лідер Kalush Orchestra Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та «Азовсталь». Політичні висловлювання на сцені Євробачення заборонені, тож згідно з правилами конкурсу, Україну могли дискваліфікувати.

Проте організатори Євробачення заявили, що заклики Kalush Orchestra зі сцени допомогти Маріуполю та заяви інших учасників на підтримку України «мають гуманітарний, а не політичний характер».

Детальніше про те, як пройшов фінал Євробачення, хто голосував за Україну та кому віддали голоси українці, а також – як світ вчергове підтримав Україну в боротьбі з російсько агресією, читайте за цим полсиланням.

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