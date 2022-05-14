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Україна веде перемовини щодо евакуації 60 людей з «Азовсталі», – Верещук

Ольга Денисяка

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Україна наразі веде перемовини про евакуацію 60 людей з «Азовсталі» в Маріуполі, де українські військові понад два місяці продовжують тримати оборону попри оточення військами рф. Про це Суспільному повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

Раніше Ірина Верещук наголосила, що перемовини ідуть складно.

«Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб», – повідомила Верещук.

Зазначимо, що 12 травня віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що ведуться перемовини щодо звільнення 38 важкопоранених бійців з «Азовсталі». Крім бійців «Азову», там перебувають ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона.

Нагадаємо, окупанти в Маріуполі не погоджуються на евакуацію поранених українських військових із «Азовсталі» за процедурою «екстракшн», тому Україна нещодавно запропонувала новий варіант.

Він полягає у тому, що росіяни дають вивезти важкопоранених бійців з «Азовсталі» гуманітарним коридором, натомість Україна віддає полонених вояк рф за стандартними правилами обміну військовополонених.

Наразі тривають переговори щодо обміну 38 лежачих українських військовослужбовців, які знаходяться на території «Азовсталі». Після цього Україна буде домовлятися про обмін решти бійців.

Додамо, що у бункерах «Азовсталі» залишаються українські військові, які продовжують воювати проти росіян. Чимало військових є поранені, а ліків для них просто немає. Днями полк «Азов» показав фотографії поранених бійців і вкотре закликав ООН та Червоний Хрест врятувати військових, які не є боєздатними і потребують термінової евакуації.

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