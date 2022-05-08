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Берлін зробив помилку: Кулеба обурився забороною української символіки

Ольга Денисяка

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що німецька влада та поліція зробили велику помилку, заборонивши використовувати українську символіку під час пам’ятних заходів 8 і 9 травня. Про це глава української дипломатії повідомив у Твіттері.

«Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Глибоко неправильно ставитися до них так само, як до російської символіки. Відібрати український прапор у мирних протестувальників – це напад на всіх, хто зараз із цим прапором у руках захищає Європу та Німеччину від російської агресії», –заявив Кулеба.


Нагадаємо, влада федеральної землі Берлін заборонила прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та росії.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився цією забороною і закликав владу Берліна переглянути це рішення. Згодом влада Берліна пішла на поступки, дозволивши протягом обмеженого часу українську символіку під час пам’ятного заходу до дня закінчення Другої світової війни в Європі, який буде проводити українське посольство.

Ввечері 8 травня ЗМІ повідомили, що під час святкування у Берліні 77-ї річниці завершення Другої світової війни поліція затримала чоловіка, який роздав українські паперові прапорці.

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