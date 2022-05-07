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Посол України обурений забороною української символіки на заходах 8-9 травня у Берліні

Наталя Дуляба

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився забороною української символіки на заходах 8-9 травня в Берліні. Про це пише Європейська правда з посиланням на RND.

«Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила носити прапори, пов’язані з Україною, 8 та 9 травня», – сказав Мельник.

«Це ляпас Україні і ляпас українському народу», – продовжив посол.

«У столиці заборонено публічне носіння українського прапора, як і російського, під яким день і ніч здійснюються найгірші воєнні злочини проти мирного українського населення та десятків тисяч українців, жінок і дітей, холоднокровно вбитих. Це величезний скандал. Це не лише свідчить про відсутність такту, але й про катастрофічне політичне рішення», – наголосив Мельник.

За його словами, на такому тлі всі запевнення в солідарності з атакованою Україною – лише порожні фрази.

Як зазначив посол, можна зрозуміти зусилля поліції щодо забезпечення безпеки, але той факт, що жертву і злочинців прирівнюють, «просто обурює».

Мельник закликав мера Берліна Франціску Гіффі та сенатора внутрішніх справ Іріс Шпрангер «негайно скасувати це сумнівне рішення».

Як повідомляв Львівський портал, влада федеральної землі Берлін заборонила прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та Росії.

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