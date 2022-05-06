Берлін заборонив прапори і символіку України на заходах 8-9 травня

Влада федеральної землі Берлін заборонила прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та росії. Про це пише Європейська правда, у розпорядженні якої є відповідний документ поліції німецької столиці.

Українські активісти планували провести мирну акцію в Берліні та згадати жертв Другої світової війни, в якій загинули мільйони українців.

Віцепрезидентка українсько-німецької асоціації Ukraine Future Ганна Прайне-Косач розповіла, що два тижні тому українська громада у Берліні домовилася з місцевою владою про проведення акції та отримала дозвіл.

Було заплановано, що віддати шану загиблим у Берліні зберуться близько 20 тисяч українців, проведення демонстрації не планувалося.

Але ввечері 6 травня поліція Берліна надіслала організаторам документ, в якому вказано про заборону використання будь-якої символіки України під час відвідування пам’яток Другої світової війни.

Фрагмент документа німецької поліції

Також на об’єктах заборонено перебування будь-яких представників українських організацій.

Документ датований 4 травня, але відправлений був тільки 6 травня. Враховуючи, що попереду вихідні дні, оскаржити його буде складно.

Ганна Прайне-Косач зазначила, що наразі організатори шукають юридичні шляхи скасувати заборону на використання української символіки.

До міської влади Берліна було подано заявки на проведення близько 50 демонстрацій та заходів 8-9 травня, через що влада визначила низку обмежень у 15 районах, ймовірно, побоюючись виникнення конфліктних ситуацій.

Але під заборону потрапили не тільки прапори росії, СРСР або так званих «ЛНР» і «ДНР», але і прапори України.

Також заборонено «грати та співати російські/українські марші або військові пісні». Серед інших заборон – демонстрація літер «V» або «Z», які використовують росіяни у війні проти України, георгіївських стрічок та іншої символіки і знаків на підтримку війни росії проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зробити «потужний крок» та відвідати Київ 9 травня.

Наразі відомо, що 8 травня Шольц виступить із телезверненням до громадян Німеччини. Темами звернення стануть війна в Україні і 77-ма річниця закінчення Другої світової війни в Європі.

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