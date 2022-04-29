Кива закликав нанести ядерний удар по Львову

Народний депутат України від проросійської партії ОПЗЖ, державний зрадник, послідовник Жириновського та новий пропагандон Ілля Кива з кремлівських телеканалів закликає рф нанести ядерний удар по Львову.

Як відомо, перед вторгненням росії в Україну Кива втік до Іспанії, а потім виплив у рф. Йому оголосили підозру за пропаганду війни та заклики до вбивства Зеленського.

10 березня Личаківський районний суд м.Львова заочно взяв під варту Киву. Йому вже оголосили підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності України.

Згодом Держбюро розслідувань ініціювало оголошення Іллі Киви у міжнародний розшук.

Як писав Львівський портал, ще влітку 2021 року силовики викрили проросійське угруповання, яке контролював Ілля Кива. Його учасники у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську намагались загострити політичну обстановку і спровокувати масові порушення громадського порядку.

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