Киві оголосили підозру за пропаганду війни та заклики до вбивства Зеленського

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві – за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади. Про це йдеться у Телеграмі ДБР.

За матеріалами слідства, колишній депутат, перебуваючи на території росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні.

У овідомленні ДБР йдеться, що Ілля Кива публічно закликав вище керівництво рф до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, підозру повідомлено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109 (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 436 (Пропаганда війни) КК України.

Зазначимо, що 10 березня Личаківський районний суд м.Львова заочно взяв під варту Киву. Йому вже оголосили підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності України.

Згодом Держбюро розслідувань ініціювало оголошення Іллі Киви у міжнародний розшук.

Як писав Львівський портал, ще влітку 2021 року силовики викрили проросійське угруповання, яке контролював Ілля Кива. Його учасники у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську намагались загострити політичну обстановку і спровокувати масові порушення громадського порядку.

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