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Киві оголосили підозру в державній зраді

Ольга Денисяка

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Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова оголосила про підозру в державній зраді нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві. Про це Венедіктова заявила у Facebook.

Генпрокурорка зазначила, що найближчим часом Іллю Киву оголосять в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд.

За інформацією Венедіктової, Кива зробив все, щоб «запросити» в наш дім російського агресора і щоб кордони нашої держави змінились.

«На основі зібраних доказів вважаю, що ви своїми діями і висловлюваннями заподіяли колосальну шкоду державі Україна. Ви зробили все від вас залежне, щоб «запросити» в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінились, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато з них ніколи не повернулись додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків. Все це ви зробили даремно і марно –  нічого не вийде ні у вас, ні у ваших кураторів. Але дізнаєтесь ви про це зі ЗМІ в спеціально відведений час для перегляду телевізора, якщо суд вважатиме доводи прокурорів переконливими», – йдеться в повідомленні.

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