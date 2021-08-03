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СБУ викрила проросійське угруповання, підконтрольне Іллі Киві

Вероніка Рой

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Служба безпеки України нейтралізувала «силовий осередок» проросійського громадського об’єднання, яке контролював народний депутат України. За даними ЗМІ, мова йде громадську організацію «Патріоти –  За життя!», що контролюється депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою.

В СБУ заявляють, що вони запобігли спробам розхитування суспільно-політичної ситуації у східних регіонах України. Так, під час спецоперації у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську блоковано діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті.

Зловмисники діяли під прикриттям громадського об’єднання, яке підконтрольне одному з народних депутатів України. В СБУ не вказують ім’я нардепа та назви організації. Проте за джерела Громадського у Службі безпеки поінформували, що йдеться про громадську організацію «Патріоти –  За життя!», контрольовану депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою.

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За даними оперативників, угруповання спеціалізувалося на вчиненні злочинів і провокативних дій, спрямованих на розхитування ситуації в країні.

«Було встановлено, що у березні цього року лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. За задумом «кураторів», дії зловмисників мали призвести до застосування відповідних заходів та спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку», – зазначають у СБУ.

У ході процесуальних дій за місцями проживання зловмисників та офісному приміщенні громадського об’єднання правоохоронці виявили холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів, інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій стосовно ідеологічних опонентів, велику партію марихуани та обладнання для її вирощування.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також у СБУ Харківської області Громадському повідомили, що людина, якій оголошено підозру, наразі перебуває в СІЗО. За інформацією наших джерел у правоохоронних органах, йдеться про Олега Ширяєва – координатора ГО «Патріоти – За життя». Він наразі перебуває під вартою у справі 2018 року щодо спроби рейдерського захоплення фермерського господарства.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Фото: СБУ

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