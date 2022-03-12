Киву оголошують у міжнародний розшук

Держбюро розслідувань ініціює оголошення у міжнародний розшук нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву, якого обвинувачують у державній зраді. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

Так, слідчі ДБР вже зібрали необхідний пакет документів для оголошення Іллі Киви в міжнародний розшук, який найближчим часом скерують до правоохоронців з-за кордону.

Зазначимо, що 10 березня Личаківський районний суд м.Львова заочно взяв під варту Киву. Йому вже оголосили підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності України.

За даними ДБР, за день до вторгнення Росії на територію України Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. Сам Кива зараз перебуває за кордоном. Партія, до якої він належав, «Опозиційна платформа – За життя», 3 березня виключила його зі своїх лав.

Як писав Львівський портал, ще влітку 2021 року силовики викрили проросійське угруповання, яке контролював Ілля Кива. Його учасники у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську намагались загострити політичну обстановку і спровокувати масові порушення громадського порядку.

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