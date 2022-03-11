Суд заочно арештував Киву

Личаківський райсуд Львова заочно взяв під варту нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву. Його підозрюють в державній зраді. Про це повідомив у Facebook голова Личаківського районного суду Сергій Гирич.

У повідомленні йдеться, що слідчий суддя Личаківського районного суду Львова обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою Іллі Киві.

Нардепа підозрюють у скоєнні таких кримінальних правопорушень: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 436-1 (використання чи поширення символіки комуністичних режимів).

Клопотання розглянуто за правилами ч.6 ст.193 КПК України, якою передбачено, що слідчий суддя може обрати запобіжний захід за відсутності підозрюваного, якщо він виїхав або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або оголошений у міжнародний розшук.

Як повідомляв Львівський портал, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова оголосила про підозру в державній зраді нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.

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