У хатньої робітниці Медведчука знайшли пів мільйона доларів

Під час обшуку у хатньої робітниці підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука знайшли та вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро. Про це й Facebook повідомила генеральна прокурорка Ірина венедіктова.

Санкціонований обшук провели у межах кримінального провадження щодо Віктора Медведчука за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або держкордону (ч. 4 ст. 110-2 КК України).

Під час обшуку у хатньої робітниці вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро.

«І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука», – додала Венедіктова.

Нагадаємо, нардепа від уже забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, який також є кумом Володимира Путіна, підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Торік у травні суд відправив Медведчука під домашній арешт. За кілька днів після вторгнення Росії в Україну з’ясувалось, що він утік.

12 квітня Віктор Медведчука спіймала СБУ під час його спроби таємно виїхати з території України. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових. Втім спершу таку можливість мають розглянути правоохоронні органи України.

У Кремлі від Віктора Медведчука відхрестилися, заявивши, що він не є громадянином РФ, і не факт, що хоче, аби Росія брала участь у вирішенні його долі. Втім генпрокурорка України Ірина Венедіктова запевнила, що громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі не дала жодної відповіді на пропозицію обміняти кума Путіна Віктор Медведчука на захисників Маріуполя та мирних мешканців.

18 квітня СБУ опублікувала відео, у якому Віктор Медведчук звертається до Володимира Зеленського і володимира путіна з пропозицією обміняти його на жителів Маріуполя та військових, які боронять місто.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.