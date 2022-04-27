Що знайшло ДБР під час обшуків у Козака та брата Медведчука у Львові

Під час обшуків, які проводять у нардепа Тараса Козака та брата нардепа Віктора Медведчука у Львові й на території області, виявили значні суми готівки, в тому числі й у рублях. Про це Львівському порталу повідомили у територіальному правлінні Держбюро розслідувань, розташованому у Львові.

Санкціоновані обшуки правоохоронці проводять у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука Сергію. Ця нерухомість розташована не лише у Львові, а й на території Львівської області.

Йдеться про кримінальну справу, відкриту за ст.364, ст.240 ККУ (зловживання владою та порушення правил охорони або використання надр). Саме родичі Козака та Медведчука підозрюють у незаконному видобутку піску на двох кар’єрах на Львівщині.

Як пише Bihus.Info, йдеться про можливий незаконний видобуток піску на кар’єрах у с. Родатичі Городоцького району та с. Великополе Яворівського району.

Видобуток, за даними видання, веде компанія ТОВ «Керамбуд». ЇЇ кінцевими бенефіціарами через ТОВ «Експонент» є рідний брат Віктора Медведчука, Сергій Медведчук (вилетів з України в січні), і рідний брат його бізнес-партнера Тараса Козака Богдан Козак (місцезнаходження невідоме).

На думку слідства, Сергій Медведчук не автономно вів записаний на нього бізнес – Віктор Медведчук записав на нього компанії, бо сам як народний депутат не мав права керувати бізнесом.

ТОВ «Керамбуд» отримало спецдозвіл на користування надрами ще в 2004 році, з порушенням процедури – без аукціону.

За кілька років цей спецдозвіл у судовому порядку визнали недійсним. Однак підприємство продовжувало працювати, а під час перевірки екологічної інспекції показувало ухвалу про нібито скасування тієї постанови суду.

Слідство з’ясувало, що такої ухвали фізично не існувало, в реєстрі вона відсутня. Більше того, її нібито виніс суддя ВАСУ Микола Сірош, який перебуває у розшуку у кримінальному провадженні НАБУ.

«Метою слідства є встановлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхніх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб’єктів до фінансування збройної агресії росії щодо України», – кажуть у ДБР.

Під час обшуків лише в одній з квартир, яка належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 тисяч доларів, 8,5 тисяч євро, 18,6 тисяч російських рублів, документи на нерухомість та банківські картки.

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, 27 квітня стало відомо, що слідчі ДБР обшукують будинок Тараса Козака у Сокільниках.

Як повідомляв Львівський портал, Тарасу Козаку у травні 2021 року оголосили підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Наразі Козак перебуває у міжнародному розшуку.

Мама Тараса Козака Софія Козак та його брат Богдан Козак є власниками готельно-відпочинкового комплексу «Наварія-Нова» біля Львова. Софії Козак також належить кафе «Зустріч» на вулиці Хмельницького у Львові. Вона має частку й у кількох підприємствах, заснованих відомою фірмою «Керамбуд». Це підприємство належить Богданові Козаку та Сергію Медведчуку, братові Віктора Медведчука.

Братам Козака і Медведчука належить ТОВ «Бетонбуд». А крім того, Богдан Козак також є співвласником ринку «Галицьке перехрестя», будівельних компаній «Будімекс» та «Атлантбуд-всесвіт». Йому належить фірма «Зелений Бір», що в Брюховичах біля Львова володіє 5 га землі. Також у родичів Тараса Козака виявили десятки об’єктів нерухомості у Львові.

20 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило проти Козака санкції. Вони передбачають заморожування всіх активів і майна підсанкційних осіб на території США, а також заборону американським фізичним і юридичним особам здійснювати будь-які фінансові або інші операції з такими особами.

Додамо, що спецслужби пов’язують Тараса Козака та дотичних до нього юридичних осіб з вугільними схемами на Донбасі, що сприяють тероризму. Також нардеп пов’язаний з «ЛНР»/«ДНР» через кіпрський офшор із 2014 року.

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