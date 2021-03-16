Брат Тараса Козака продає 5 га колишнього профілакторію у Брюховичах

Фірма брата Тараса Козака, нардепа ОПЗЖ, продає земельну ділянку площею понад 5 га у Брюховичах. Про це пишуть Наші гроші.Львів.

Львівська міська агенція нерухомості опублікувала на Olx.ua оголошення про продаж земельної ділянки площею понад 5 га в Брюховичах на вул. Лікарській, 8. Йдеться про територію колишнього профілаторію «Сосновий бір».

Згідно з даними Публічної кадастрової карти, земля і будівлі за вказаною адресою ще з 2013 року належить ТОВ «Зелений бір» Богдана Козака, який є братом нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

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Як вказано в оголошенні, землю пропонують за ціною в 10 000 доларів за одну «сотку», таким чином загальна вартість ділянки у разі продажу може перевищити 5 млн доларів. Втім ріелтор повідомив, що можна торгуватись, бо це залежить від форми оплати: перевага надається «живим» грошам.

«Продається земельна ділянка в Брюховичах. Під’їзд – хороший асфальт. Є всі комунікації: газ високого і низького тиску, електрика, каналізація. Знаходиться в дуже хорошому місці. Ціна – 10 000 у.о. за сотку. Поруч збудовані котеджне містечко і житлові будинки», – написано в оголошенні.

Ділянка призначена для оздоровчий цілей – «для обслуговування відпочинково-оздоровчого майнового комплексу». На генплані селища – це територія колишнього профілакторію «Сосновий бір».

Зазначимо, що ТОВ «Зелений бір» входить до групи компаній братів Козаків, Тараса і Богдана, разом з іншими компаніями: ТОВ «Озеро», ТОВ «Галицьке перехрестя» (ринок у Львові), ТОВ «Експонент», ТОВ «Керамбуд», ТОВ «Укрінвестлімітед» (в останніх трьох партнером виступає брат Віктора Медведчука Сергій).

2 лютого президент України ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Під санкції потрапили й три телеканали Тараса Козака: 112, NewsOne і Zik.

Спецслужби пов’язують Тараса Козака та дотичних до нього юридичних осіб з вугільними схемами на Донбасі, що сприяють тероризму. Нібито саме через це проти нього й ввели санкції.

Як писав Львівський портал, нещодавно у родичів Тараса Козака виявили десятки об’єктів нерухомості у Львові.

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