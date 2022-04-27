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У Сокільниках обшукують будинок Тараса Козака

Наталя Дуляба

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Державне бюро розслідувань обшукує нерухомість, що належить підозрюваному у держзраді Тарасу Козаку. Про це пишуть Наші гроші.Львів.

Інформацію про проведення обшуків у будинку Тараса Козака в Сокільниках підтвердила речниця територіального управління ДБР, розташованого у Львові, Тетяна Муравель.

«Я можу тільки підтвердити, що обшуки проводяться. Більше інформації тільки після завершення обшуків», – повідомила Тетяна Муравель.

У Сокільниках на одній вулиці розташовані два будинки, один із яких належить Тарасу Козаку, а ще один – його колишній дружині Руслані Козак. У них є двоє спільних дітей, зокрема донька, яка після навчання у Швейцарії мешкає у Лондоні. Обшуки проводили у будинку, який належить саме Тарасу Козаку. Інформації щодо другого будинку немає.

До будинку Тараса Козака є двоє воріт із ініціалами

Як повідомляв Львівський портал, Тарасу Козаку у травні 2021 року оголосили підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Наразі Козак перебуває у міжнародному розшуку.

Мама Тараса Козака Софія Козак та його брат Богдан Козак є власниками готельно-відпочинкового комплексу «Наварія-Нова» біля Львова. Софії Козак також належить кафе «Зустріч» на вулиці Хмельницького у Львові. Вона має частку й у кількох підприємствах, заснованих відомою фірмою «Керамбуд». Це підприємство належить Богданові Козаку та Сергію Медведчуку, братові Віктора Медведчука.

Братам Козака і Медведчука належить ТОВ «Бетонбуд». А крім того, Богдан Козак також є співвласником ринку «Галицьке перехрестя»,  будівельних компаній «Будімекс» та «Атлантбуд-всесвіт». Йому належить фірма «Зелений Бір», що в Брюховичах біля Львова володіє 5 га землі.

20 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило проти Козака санкції. Вони передбачають заморожування всіх активів і майна підсанкційних осіб на території США, а також заборону американським фізичним і юридичним особам здійснювати будь-які фінансові або інші операції з такими особами.

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Фото: Наші гроші.Львів

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