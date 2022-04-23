У Ради немає повноважень забрати у Медведчука мандат, – Корнієнко 

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав, що Віктор Медведчук залишається народним депутатом – у Верховної Ради немає конституційних підстав забирати в цього мандат. Про це він заявив у ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

«Мабуть, на жаль, він є народним депутатом. Я не думаю, що це гарний момент, коли людина, в якої інший статус процесуальний – підозрюваного в держзраді, залишається бути народним депутатом. Але в нас немає конституційних підстав забирати мандат, якщо людина тільки під слідством. Треба вирок суду. Я думаю, що він буде, і це всі розуміють», – сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання, чи є Медведчук наразі народним депутатом.

Водночас перший заступник Голови ВР додав, що «може, Віктор Володимирович і заявку би написав, я думаю, це було б якось з його боку, може там шляхетно чи що, але то вже його справи».

«Все, що ми змогли зробити – ми виключили з комітету його дійсно, це такий символічно важливий крок», – сказав Корнієнко.

Також він поінформував, що нардепи з колишньої фракції «ОПЗЖ утворили групу депутатську і продовжують діяльність у Верховній Раді».

За словами Корнієнка, «частина з них є позафракційними, не всі в ту групу ввійшли, частина ввійшла, може буде ще одна група».

«Є різні думки, є пропозиція їх взагалі якось від політичного життя усунути. Ми зараз з юристами працюємо: чи є такі, можливо, підходи, чи не будуть вони оскаржені в Європейському суді з прав людини. Тому що юридично ці люди не мають ні вироків, ні навіть підозр – просто ми всі розуміємо, що вони так чи інакше могли бути запідозрені в тому, що вони якусь проросійську політику раніше виконували, але зараз ми бачимо, що вони від цього, принаймні публічно, відійшли», – прокоментував Корнієнко.

Стосовно місцевих рад він зауважив, що «там складніша ситуація, тому що багато фракцій і є місцеві ради – близько 40, які можуть втратити повноважність свою і можливість приймати рішення різними кворумами».

«Тому тут питання, і ми над ним зараз працюємо, думаємо», – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, нардепа від уже забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, який також є кумом володимира путіна, підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Торік у травні суд відправив Медведчука під домашній арешт. За кілька днів після вторгнення росії в Україну з’ясувалось, що він утік.

12 квітня Віктор Медведчука спіймала СБУ під час його спроби таємно виїхати з території України. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових. Втім спершу таку можливість мають розглянути правоохоронні органи України.

У Кремлі від Віктора Медведчука відхрестилися, заявивши, що він не є громадянином рф, і не факт, що хоче, аби росія брала участь у вирішенні його долі. Втім генпрокурорка України Ірина Венедіктова запевнила, що громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну.

18 квітня СБУ опублікувала відео, у якому Віктор Медведчук звертається до Володимира Зеленського і володимира путіна з пропозицією обміняти його на жителів Маріуполя та військових, які боронять місто.

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