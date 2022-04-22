Обливань на площі Ринок на Поливаний понеділок не буде

У Львові скасували традиційні обливання на Поливаний понеділок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

З міркувань безпеки жодних масових заходів на Великдень мерія Львова не організовує, в тому числі не буде й традиційних обливань на пл. Ринок на Поливаний понеділок.

Для тих, хто все ж бажає дотриматись традицій Обливаного понеділка, у місті запустили фонтан на пл. Митній і два фонтани на вул. Коперника.

Додамо, що через війну в Україні фонтани на пл. Ринок та пл. Марійській закрили захисними металевими конструкціями. Відповідно, вони не працюють.

Нагадаємо, на Великдень традиційних нічних богослужінь цьогоріч не буде. Їх спланували так, щоб завершити до початку комендантської години і розпочати у великодню неділю після 06:00 год. Чимало святкових відправ будуть транслювати онлайн. Розклад усіх богослужінь у Львові доступний тут.

Якщо під час служби лунатиме тривога, то вірян будуть скеровувати у найближче укриття. Детальніше про святкування Пасхи у Львові під час війни читайте за цим посиланням.

Незважаючи на те, що на території Львівщини таки вирішили скасувати комендантську годину у великодню ніч, усіх закликають максимально дотримуватись правил безпеки, не зловживати алкоголем та в жодному випадку не ігнорувати повітряних тривог навіть під час богослужінь.

Як писав Львівський портал, в МВС закликали українців бути максимально пильними й обережними в усіх без винятку областях, адже напередодні Великодня росія активізовує діяльність диверсійно-розвідувальних груп, які можуть чинити теракти.

Про те, що росія може вдатись до провокацій на Великдень, попереджає й РНБО. Зокрема, пропагандистські росЗМІ вже поширили, що в Україні сформували «націоналістичні мобільні групи, які з автівок будуть обстрілювати православні храми у Великодню ніч, аби потім звинуватити у цьому військових рф». Про це ж заявляє і російське міноборони, яке стверджує, що Київ готує «витончені жахливі провокації».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.