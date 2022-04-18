Росіяни готуються обстріляти українські храми на Великдень, – РНБО

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про можливі провокації в українських містах на Великдень. Про це йдеться у Телеграмі відомства.

За даними РНБО, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію про те, що «з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілі, що обстрілюють з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових рф». Про це ж повідомляє і міноборони рф, яке стверджує, що Київ готує «витончені жахливі провокації» з ними.

При цьому пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де це «може відбутися»:

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська.

РНБО звертає увагу, що у цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога та закликає всіх українців бути уважними та обережними.

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