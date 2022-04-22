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На Львівщині скасували комендантську годину у Великодню ніч

Ольга Денисяка

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У Великодню ніч, з 23 квітня на 24 квітня, у Львівській області скасували комендантську годину. Про це повідомив у Телеграмі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Так, комендантську годину у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 6:00 24 квітня, скасовано. Відповідий указ голова ОВА підписав 22 квітня.

«Жителі Львівщини! Комендантську годину у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 6:00 24 квітня, скасовано. Відповідний наказ як голова Львівської ОВА я видав сьогодні. Бережіть себе і будьте обачними. Спокою вам у тилу та сил нашим захисникам на передовій», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що українців закликають максимально дотримуватись правил безпеки на Великдень і не ігнорувати повітряних тривог навіть під час богослужінь.

В МВС вже закликали бути максимально пильними й обережними в усіх без винятку областях, адже напередодні Великодня росія активізовує діяльність диверсійно-розвідувальних груп, які можуть чинити теракти.

Про те, що росія може вдатись до провокацій на Великдень, попереджає й РНБО. Зокрема, пропагандистські росЗМІ вже поширили, що в Україні сформували «націоналістичні мобільні групи, які з автівок будуть обстрілювати православні храми у Великодню ніч, аби потім звинуватити у цьому військових рф». Про це ж заявляє і російське міноборони, яке стверджує, що Київ готує «витончені жахливі провокації».

Як повідомляв Львівський портал, у Львові на Великдень традиційних нічних богослужінь цьогоріч не буде. Їх спланували так, щоб завершити до початку комендантської години і розпочати у великодню неділю після 06:00 год. Чимало святкових відправ будуть транслювати онлайн. Якщо під час богослужінь лунатиме тривога, то вірян будуть скеровувати у найближче укриття. Детальніше про святкування Пасхи у Львові під час війни читайте за цим посиланням. А розклад богослужінь у Львові дивіться тут.

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