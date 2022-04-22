Великдень у Львові: розклад богослужінь у храмах

У неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Через воєнний стан нічних Богослужінь не буде, відтак віряни зможуть долучитися до молитви ввечері перед комендатською годиною та вранці після неї. Також святкові богослужіння буде можливість подивитись онлайн. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Розклад:

Архикатедральний Собор Святого Юра, УГКЦ (пл. св. Юра, 5)

23 квітня, Велика Субота

09:00 -Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого

-Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого 12:00 -Благословення пасок та іншої поживи (щопівгодини)

-Благословення пасок та іншої поживи (щопівгодини) 14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих

24 квітня, День Воскресіння Христового

07:30 – Надгробне, Пасхальна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія (звершує Митрополит Львівський Ігор)

– Надгробне, Пасхальна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія (звершує Митрополит Львівський Ігор) 11:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого

– Божественна Літургія св. Івана Золотоустого 14:00 – Стихири Пасхи

– Стихири Пасхи 16:00 – Воскресна Вечірня

Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (вул. М. Грушевського, 2)

23 квітня, Велика Субота

09:00 – Вечірня з Літургією свт. Василія Великого

– Вечірня з Літургією свт. Василія Великого 11:00 – освячення пасок (з 11:00 до 22:00)

– освячення пасок (з 11:00 до 22:00) 20:00 – читання діянь святих апостолів

24 квітня, День Воскресіння Христового

07:00 – читання Надгробного (Полуношниця);

– читання Надгробного (Полуношниця); 07:30 – Пасхальна Утреня, архієрейським чином;

– Пасхальна Утреня, архієрейським чином; 08:30 -Божественна літургія свт. Іоана Золотоустого, архієрейським чином. Освячення пасок.

-Божественна літургія свт. Іоана Золотоустого, архієрейським чином. Освячення пасок. 12:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого

– Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого 17:00 – Велика вечірня, архієрейським чином

Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (Руська, 5)

23 квітня, Велика Субота

08:30 -Літургія

-Літургія 14:00 – початок освячення пасок (відбуватиметься кожні 15 хв до 21:00)

24 квітня, День Воскресіння Христового

06:30 – Великодня утрення, Літургія, освячення пасок

– Великодня утрення, Літургія, освячення пасок 10:00 – Літургія, освячення пасок

– Літургія, освячення пасок 15:00 – Великодня Вечірня

Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)

23 квітня, Велика Субота

08:00 – Часи. Ізобразительні. Вечірня. Літургія святителя Василія Великого;

– Часи. Ізобразительні. Вечірня. Літургія святителя Василія Великого; 14:00 – освячення пасок (закінчується о 20:00)

24 квітня, День Воскресіння Христового

07:15 – Полуношниця;

– Полуношниця; 08:00 – Хресний хід. Пасхальна утреня;

– Хресний хід. Пасхальна утреня; 10:00 – Божественна Літургія. Після Літургії – освячення пасок;

– Божественна Літургія. Після Літургії – освячення пасок; 16:00 – Пасхальна вечірня

Як повідомляв Львівський портал, на Великдень традиційних нічних богослужінь цьогоріч не буде. Їх спланували так, щоб завершити до початку комендантської години і розпочати у великодню неділю після 06:00 год. Чимало святкових відправ будуть транслювати онлайн. Якщо під час богослужінь лунатиме тривога, то вірян будуть скеровувати у найближче укриття. Детальніше про святкування Пасхи у Львові під час війни читайте за цим посиланням.

Додамо, що українців закликають максимально дотримуватись правил безпеки на Великдень і не ігнорувати повітряних тривог навіть під час богослужінь.

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