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Українців закликають не ігнорувати повітряних тривог на Великдень

Наталя Дуляба

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Українців закликають максимально дотримуватись правил безпеки на Великдень і не ігнорувати повітряних тривог навіть під час богослужінь. Про це йдеться на сторінці Національної поліції у Facebook.

Правоохоронці просять вірян та священнослужителів дотримуватись правил комендантської години, правил безпеки, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на Великдень.

На саму Пасху, 24 квітня, поліцейські посилено стежитимуть за дотриманням правопорядку поблизу українських храмів, на вулицях та автошляхах.

«Розклад богослужінь складений з урахуванням комендантської години. Крім того, вірян просять врахувати додатковий час, необхідний на дорогу. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали «Повітряна тривога!» навіть під час богослужінь», – йдеться у повідомленні.

У посиленому режимі на великодні свята працюватиме поліція й на Львівщині. Особливу увагу приділятимуть храмам, де проводитимуть богослужіння та прилеглим до них територіям.

Мешканців Львівської області закликають не нехтувати правилами безпеки, особливо під час святкувань на Великдень. Дотримуйтесь комендантської години, не зловживайте алкоголем та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

В МВС вже закликали українців бути максимально пильними й обережними в усіх без винятку областях, адже напередодні Великодня росія активізовує діяльність диверсійно-розвідувальних груп, які можуть чинити теракти.

Про те, що росія може вдатись до провокацій на Великдень, попереджає й РНБО. Зокрема, пропагандистські росЗМІ вже поширили, що в Україні сформували «націоналістичні мобільні групи, які з автівок будуть обстрілювати православні храми у Великодню ніч, аби потім звинуватити у цьому військових рф». Про це ж заявляє і російське міноборони, яке стверджує, що Київ готує «витончені жахливі провокації».

Нагадаємо, на Великдень традиційних нічних богослужінь цьогоріч не буде. Їх спланували так, щоб завершити до початку комендантської години і розпочати у великодню неділю після 06:00 год. Чимало святкових відправ будуть транслювати онлайн. Якщо під час богослужінь лунатиме тривога, то вірян будуть скеровувати у найближче укриття. Детальніше про святкування Пасхи у Львові під час війни читайте за цим посиланням.

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