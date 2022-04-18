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Напередодні Великодня росія активізовує діяльність ДРГ, – МВС

Наталя Дуляба

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Правоохоронці закликають громадян бути максимально пильними й обережними в усіх без винятку областях України, адже напередодні Великодня росія активізовує діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

За словами посадовця, правоохоронці не виключають, що напередодні Великодня росія може вдатися до провокацій, щоб потім перекласти відповідальність на Україну. Тому Нацполіція вживатиме додаткових заходів безпеки.

Також Євгеній Єнін зазначив, що вже неодноразово спостерігалися спроби рф піддавати ракетно-бомбовим ударам території військових частин та місця зберігання паливно-мастильних матеріалів.

«Ті ж самі об’єкти можуть стати мішенню ворожих ДРГ. Хочу вчергове звернути увагу на пильність наших громадян, за допомогою яких нам вдається часто виявляти ворожих інформаторів та коригувальників вогню», – сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Крім цього Євгеній Єнін закликав українців не легковажити безпекою й не думати, що якщо в певній області не відбуваються бойові дії, то там неможливі терористичні акти.

«На превеликий жаль ДРГ не ходять із парашутами за спиною й не мають інших характерних відмінностей. Саме тому ми наголошуємо на пильності наших свідомих громадян», – резюмував перший заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, про те, що росія може вдатись до провокацій на Великдень, попереджає й РНБО. Зокрема, пропагандистські росЗМІ вже поширили, що в Україні сформували «націоналістичні мобільні групи, які з автівок будуть обстрілювати православні храми у Великодню ніч, аби потім звинуватити у цьому військових рф». Про це ж заявляє і російське міноборони, яке стверджує, що Київ готує «витончені жахливі провокації».

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