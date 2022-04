Кулеба: Бучанська різанина була умисною, вимагаю руйнівних санкцій G7

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські військові навмисно вбивали мирних жителів Бучі, відтак вимагає від країн «Великої сімки» негайних руйнівних санкцій проти рф. Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 зараз: ембарго на нафту, газ та вугілля, закрити порти для всіх російських суден і товарів, відключити всі російські банки від SWIFT», – наголосив Дмитро Кулеба.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:

-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022