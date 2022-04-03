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Кулеба: Бучанська різанина була умисною, вимагаю руйнівних санкцій G7

Наталя Дуляба

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські військові навмисно вбивали мирних жителів Бучі, відтак вимагає від країн «Великої сімки» негайних руйнівних санкцій проти рф. Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 зараз: ембарго на нафту, газ та вугілля, закрити порти для всіх російських суден і товарів, відключити всі російські банки від SWIFT», – наголосив Дмитро Кулеба.

Зазначимо, напередодні глава українського МЗС казав, що п’ятий пакет санкцій проти росії, який найближчим часом збирається ввести ЄС, має усунути проґалини та лазівки, аби рф не могла уникнути всіх попередніх санкцій.

При цьому Україна тривалий час працює на міжнародній арені і закликає Євросоюз у наступному пакеті санкцій проти рф ввести ембарго на російські нафту і газ. Однак ці санкції наразі не ухвалюють, як каже Дмитро Кулеба, через «неконструктивну позицію окремих держав».

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