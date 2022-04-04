«Путін» переміг на виборах в Угорщині зі значною перевагою

Чинний прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який веде проросійську політику, лишиться очільником уряду держави на п’ятий термін (четвертий поспіль). Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів, які дають партії Фідес (Fidesz) Орбана значну перевагу в парламенті, пише Європейська правда.

Об’єднана опозиція, набирає значно менше, ніж їй прогнозували опитування, а на мажоритарних округах зазнає нищівної поразки. Існує також суттєва імовірність, що партія Орбана разом із сателітами контролюватиме конституційну більшість, 2/3 голосів.

Як відомо в Угорщині діє змішана система: більше половини депутатів (106 зі 199 обирають за мажоритарною системою, решта за партійними списками). Соратники Орбана лідирують в обох групах.

Так, за підрахунком 98% бюлетенів, блок Орбана Fidesz-KDNP отримує близько 53%. Об’єднана опозиція має близько 35%, ще одна опозиційна партія, Mi Hazánk майже 7%.

Є ймовірність, що Fidesz-KDNP Орбана виграє у 87 зі 106 мажоритарних округах, і у підсумку візьме 134 мандати. Для контролю за більшістю достатньо 100 мандатів, конституційна більшість складає 133 мандати.

Віктор Орбан вже оголосив про «велику перемогу» своєї партії і назвав українського президента своїм опонентом.

«Ми здобули настільки велику перемогу, що її видно з місяця… Ця перемога запам’ятається на все життя, тому що так багато людей ополчилися проти нас, у тому числі ліві вдома, ліві за кордоном, бюрократи в Брюсселі, всі фонди та організації правлячої імперії, іноземні ЗМІ, і зрештою навіть український президент»» – заявив Орбан.

Нагадаємо, що абсолютна більшість цивілізованого світу стала на бік України і допомагає нам фінансово та зброєю.

Водночас Віктор Орбан за час перебування при владі доклав чимало зусиль та популізму, аби забезпечували виграш для «Фідес» – партії влади.

Орбан відомий друг путіна і путінська модель влади стала взірцем для угорських автократів. Влада Угорщини завчасно перекроїла виборчі округи так, щоб до них, окрім великих міст, де більш прихильні до опозиції, входила і сільська місцевість, яка традиційно голосує за партію влади.

«Фідес», по суті, легалізував «електоральний туризм», коли угорці з-за кордону можуть голосувати поштою або ж приїздити до Угорщини і голосувати, навіть не мешкаючи в окремих округах.

Також угорські медіа, які підконтрольні соратникам Орбана, непропорційно висвітлювали передвиборчу кампанію, коли за піаром влади не залишалось місця ефірного часу для опозиції.

Згідно із заявою Угорського Гельсінського комітету, влада Угорщини бреше про те, що у країні перебувають 540 тисяч біженців з України. Ця брехня потрібна, щоб здобути додаткову підтримку з фондів ЄС. І це при тому, що кількість людей, які офіційно звернулися по тимчасовий захист в Угорщині, станом на 27 березня становить всього 7749 осіб, а ще близько 80 тисяч подалися на тимчасовий дозвіл на проживання на термін до 30 днів.

ВІП-агітатор «Фідес», міністр закордонних справ Петер Сійярто заявляв, що якщо до влади прийде опозиція то вона втягне Угорщину у російсько-українську війну. На фоні таких заяв рейтинг правлячої партії почав зростати.

Варто нагадати, що Угорщина також блокувала відключення Росії від SWIFT та виступає проти ембарго на російські нафту та газ.

Угорщина також заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО.

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